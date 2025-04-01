Muğla'da Başkanların Mutlu Günü: Aras ve Köksal Evlendi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Yiğit, çiftin evlilik kararını,

Sayın Ahmet Aras ve Sayın Gonca Köksal, aldıkları evlilik kararı doğrultusunda nisan ayında hayatlarını birleştireceklerdir

şeklinde duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilen nikah töreni, sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla ve basına kapalı olarak yapıldı. Başkan Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz dedi ve bu mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Çift, gelecekte sevgi ve dayanışma içinde daha güzel bir yaşam inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.