Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü

Olay, 6 Şubat 2025 tarihinde Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin oğulları Şükrü Keleş soğuk algınlığı nedeni ile özel bir hastaneye başvurdu. Şükrü Keleş'e burada damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum takıldı ve ardından başka bir serum takıldı. Şükrü Keleş, takılan serumla birlikte fenalaşıp kusmaya başladı. Aile müdahale edilmesi için hemşireyi çağırdı ancak doktoru beklemesi gerektiği belirtilerek, seruma müdahale edilmedi.

Kırmızı Alana Götürüldü

Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın olan Şükrü Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek müdahale edildi. Daha sonra yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını söyledi. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi.

Sevk Gecikmesi ve Sonuçları

Bunun üzerine Keleş ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi, ancak hastane yönetimi başka bir hastaneye sevki geciktirdi. Saatler sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şükrü Keleş'in, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Burada tedavi gören Keleş, 15 Şubat'ta doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat'ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde defnedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne Satı Keleş'in Açıklamaları

'Serumu Takınca Oğlum Kusmaya Başladı'Anne Satı Keleş, "Oğlumun biraz soğuk algınlığı vardı. Rahatsızlanmıştı, birlikte hastaneye gittik. Özel bir hastanede muayene oldu, serum yazdılar, 'Tahlil yapacağız' dediler. Serum takıldı, ilk olarak küçük parol taktılar. Bittikten sonra diğer serumu takınca 5-10 dakika içinde oğlum, 'Midem bulanıyor, kusacağım' dedi. Ben hemen hemşireye seslendim. Hemşire geldiğinde oğlum, 'Kolum yanıyor, serumu çıkartın' dedi ama hemşire 'Hayır siz de dokunmayın, doktor gelene kadar çıkarmayacağız' dedi. Hemşire gittikten sonra oğlum kusmaya başlamıştı. Sonra doktorla birlikte geldiler. Oğlum kusarken yan çevirdim. Doktorla hemşire tekrar odadan ayrıldılar."'Yoğun Bakım Uzmanımız İzinde'Oğlu yoğun bakıma alındıktan sonra saat 02.00 sıralarında durumu ile ilgili doktorların bilgi verdiğini belirten anne Satı Keleş, "Doktorlar, 'İdrarını yaptı, vücut işlevlerini görüyor, belki düzelebilir' dediler. Sabah saat 08.00 gibi de başhekim, doktorlar bizi odaya çağırdılar, 'Uyanınca nöbet geçiriyor, geri uyutuyoruz, nedenini bilmiyoruz' dediler."

Baba Yaşar Keleş'in Açıklamaları

'Serum Alerji Yaptığından Adrenalin İğnesinin Yapılması Gerekiyormuş'Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden baba Yaşar Keleş, "Oğlumuz yoğun bakımdayken, biz avukatımız aracılığıyla şikayetimizi bulunduk. Gereken işlemler yapılacak. Hem hastaneden hem doktorlardan, hemşireler hakkında gerekli işlemler yapılacak."'O Anda O İğne Yapılmış Olsaydı Çocuğum Şu An Yaşayacaktı'Davacı olduklarını belirten baba Yaşar Keleş, "Gerekli soruşturmalara başlandı. Hastaneden kamera görüntüleri alındığı söylendi. Şu an avukatımız da takip ediyor ve e-nabızdan doktorun yabancı olduğunu öğrendik."'Tamamen İhmal Olduğuna İnanıyorum'Baba Yaşar Keleş, "Hastanede kendisini başhekim olarak tanıtan bir doktor 08.30 gibi görüştüğümüzde; bir doktorun göğüs hastalıkları uzmanı, bir doktorun da anestezi uzmanı olduğunu belirtti."