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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına suç duyurusu

Araştırmacı Yazar Muhammed Gömük, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının yargılama sonuna kadar kapatılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapıldığını X hesabından duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 18:44, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 19:22
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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına suç duyurusu

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının, yargılama sonuna kadar kapatılması için başvuru yapıldı. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı Araştırmacı Yazar Muhammed Gömük, suç duyurusu yapıldığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. TAYDER Avukatı Burak Bekiroğlu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden suç duyurusunda bulunuldu.

Av Burak Bekiroğlu açıklamasında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle, kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda iddia olunan örgütün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinden dolayı, şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye'den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığına UYAP üzerinden başvuru yollanmıştır" sözlerine yer verdi.

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