6 İlde Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da toplam 11 şüpheli yakalandı.

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