6 İlde Eş Zamanlı Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı
Balıkesir merkezli operasyonda, 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 19:54, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 20:24
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
Edinilen bilgilere göre, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da toplam 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltı Süreci ve Sonrası
- Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Operasyon kapsamında dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.