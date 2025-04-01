Hatay'da tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Tartışma sırasında Ersin T, yanındaki tabancayla önce Avan'a sonra kendisine ateş etti.

Ersin T, ilçedeki Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Sahili'nde buluştuğu Betül Avan ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

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