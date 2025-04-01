Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Inter U19 ile karşı karşıya geldi.
Saat18.00'de Papara Park'ta başlayan mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlandı. Bordo-mavili gençler sahasında Inter'i 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimiz yarı finalde Salzburg ile karşı karşıya gelecek.
Seyirci rekoru kırıldı
UEFA Gençlik Ligin'de Trabzonspor taraftarı , 32.510 seyirci ile Krasnodar vs Real Madrid'e ait olan seyirci rekorunu 40.368 taraftar sayısı ile kırdı.
İlk yarısı 0-0 biten maçlar Inter 39. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kalecimiz Erol Can Çolak kurtararak gole izin vermedi. İkinci yarı oyuna giren Ekrem Terzi 77. dakikada temsilcimizi 1-0 öne geçirdi ve turu getiren golü kaydetti.
UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakaları 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.