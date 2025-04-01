Balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkan 13 kız çocuğu E.A., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak yakınları tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen E.A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. E.A'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.