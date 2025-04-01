Bendevi Palandöken'den 'ekonomik boykot' açıklaması
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 22:46, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 23:06
Palandöken, "ekonomik boykot" çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı." ifadesini kullandı.