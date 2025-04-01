Bakan Kacır: Boykot Çağrıları Ortak Geleceğe Zarar Veriyor

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim ve istihdamın Türkiye'nin milli gücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir."