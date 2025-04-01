Bakan Kacır: Boykot Çağrıları Ortak Geleceğe Zarar Veriyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamanın Türkiye'nin ortak geleceğine zarar verdiğini belirterek, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmez." ifadelerini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Nisan 2025 23:22, Son Güncelleme : 01 Nisan 2025 23:23
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim ve istihdamın Türkiye'nin milli gücü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu gücü kırmaya çalışmak, milli markaları boykot çağrılarıyla zayıflatmaya çabalamak Türkiye'nin ortak geleceğine zarar vermektir. Türk milleti, feraset ve basiret sahibidir. Milletimiz bu tür oyunlara gelmez. Milletimiz arasında ayrıştırıcı söylemler üretenler, yine ve daima kendileri kaybedecektir."