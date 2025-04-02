İstanbul'da bekçilere silahlı saldırı

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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