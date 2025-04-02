6 ton çilek yüklü tır alev alev yandı

Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki tırda çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, tırı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler tırın kasa kısmına sıçradı.

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