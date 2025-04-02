Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor

Elektrik tüketiminde bu yılın başında maliyet esaslı tarifeye geçişle birlikte, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri artık elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlamıştır. Benzer bir uygulamanın doğalgazda da hayata geçmesi beklenmektedir. Doğalgazda kademeli tarife dönemine yıl sonuna doğru geçilmesi planlanırken, elektrikte olduğu gibi Türkiye genelinde tek bir kademe yerine, illerin tüketimlerine göre ayrı kademeler belirlenmesi öngörülmektedir.Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılmasını sağlamak amacıyla elektrikte başlattığı uygulamayı doğalgazda da hayata geçireceğini belirtmiştir. Doğalgazda soğuk ve sıcak şehirlerin ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesi sağlanacaktır.

En Çok Doğalgaz Tüketimi Hakkari'de

Öner, Türkiye'de her 100 hanenin yaklaşık 59'unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını ifade etmiştir. Hanelerde doğalgazın büyük bir kısmının ısınmak amacıyla kullanılması, soğuk iklime sahip şehirlerde bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu nedenle Bakanlık, her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedeflemektedir.

2023 Tüketim Verileri

Hakkari: 1.401 metreküp

Erzurum: 1.348 metreküp

Ardahan: 1.317 metreküp

Muş: 1.311 metreküp

Ağrı: 1.224 metreküp

Adana: 521 metreküp

Osmaniye: 527 metreküp

Mersin: 531 metreküp

Antalya: 566 metreküp

İstanbul: 869 metreküp

Ankara: 1067 metreküp

İzmir: 736 metreküp

Bakanlık, tüm bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyecek ve bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacaktır.