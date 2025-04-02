Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın İmranlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Can pazarı yaşanan kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada 2 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 07:41, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 07:39
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Kaza yerinde can pazarı yaşanırken ihbar üzerine adrese polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ 25 KİŞİ DE YARALANDI
Gelen ilk bilgiler arasında kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin de yaralandığı yer aldı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.