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Ünlü Hollywood yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti

Top Gun ve Batman Forever filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü Hollywood yıldızı Val Kilmer, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 08:42, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 08:36
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Ünlü Hollywood yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti

Sinemanın unutulmaz filmleri Top Gun, Batman Forever, Büyük Hesaplaşma gibi yapımlarla tanınan Hollywood oyuncusu Val Kilmer, Los Angeles'ta zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.

Kilmer'in ölümünü kızı Mercedes duyurdu. Mercedes babasının 2014 yılında gırtlak kanserine yakalandığını daha sonra iyileştiğini ancak yakalandığı zatürreyi atlatamadığını açıkladı.

Son filmi 2022'de

Val Kilmer son olarak 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde Tom Cruise ile birlikte savaş pilotu Iceman rolünü canlandırmıştı.

Kilmer, 2021 Cannes Film Festivali'nde hayatının ve kariyerinin iniş çıkışlarını anlatan bir belgesel yayınlamıştı. Belgesel Val Kilmer'in, kanser ameliyatı sonrası ses cihazıyla konuşması da dahil yaşamından kesitler sunuyordu.

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