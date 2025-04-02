Ünlü Hollywood yıldızı Val Kilmer hayatını kaybetti

Kilmer, 2021 Cannes Film Festivali'nde hayatının ve kariyerinin iniş çıkışlarını anlatan bir belgesel yayınlamıştı. Belgesel Val Kilmer'in, kanser ameliyatı sonrası ses cihazıyla konuşması da dahil yaşamından kesitler sunuyordu.

Val Kilmer son olarak 2022 yapımı Top Gun: Maverick filminde Tom Cruise ile birlikte savaş pilotu Iceman rolünü canlandırmıştı.

Kilmer'in ölümünü kızı Mercedes duyurdu. Mercedes babasının 2014 yılında gırtlak kanserine yakalandığını daha sonra iyileştiğini ancak yakalandığı zatürreyi atlatamadığını açıkladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net