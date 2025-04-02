Benzine Zam Geliyor

Benzin fiyatlarına zam geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1,25 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Bu artışla birlikte akaryakıt fiyatları güncellenmiş olacak. Güncel akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da benzin 46,57-46,72 TL, motorin ise 46,71-46,83 TL arasında satılıyor.

Ankara'da benzin 47,29 TL, motorin 47,57 TL fiyatından satılıyor.

İzmir'de benzin 47,65 TL, motorin ise 47,93 TL'den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre, 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Bu sistem sayesinde akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbesttir. Aynı zamanda bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler, bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını belirlemekte de özgürdürler.Türkiye'de perakende satış fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor. Bu durum, tüketicilere daha geniş bir fiyat yelpazesi sunarak seçeneklerini artırıyor.