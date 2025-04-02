Dolar/TL Yükselişte: 37,9830 Seviyesinden İşlem Görüyor

Dolar/TL kuru, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9830 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9417'den tamamladı. Bugün saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 37,9830 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 41,0630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 primle 49,0440'tan satılmakta. Dolar endeksi ise yatay bir seyirle 104,3 seviyesinde yer alıyor.

ABD Ekonomi Politikaları ve Küresel Belirsizlikler

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Trump'ın "Önce Amerika" politikası çerçevesinde izlediği ekonomi ve ticaret politikaları, küresel anlamda belirsizlik kaynağı olmaya devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürürlüğe gireceğini belirterek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek." dedi.

Analistlerin Gözünden Gelişmeler

Analistler, bu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, Trump'ın izleyeceği politikalara dair haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi. Bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz

Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesi direnç, 103,5 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması durumunda piyasada önemli hareketlilikler yaşanabilir.