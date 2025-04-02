Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 09:31, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 09:41
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerine kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.
Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.