Çorum'da Polis Gaz Kaçağını Fark Edip Olası Felaketi Önledi

Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen bir kişinin evine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, binadaki gaz kokusunu fark etti. Bu durum üzerine doğal gaz vanasını kapatarak olası bir patlamayı önlediler. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde, 6 katlı bir binanın 3. katında yaşayan Ş.A. (42) ile ilgili yaşandı. Ş.A., bir arkadaşına "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" şeklinde bir mesaj gönderdi.Mesajın ardından kendisinden haber alamayan arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler adrese ulaştığında binadaki doğal gaz kokusunu fark etti ve hemen binanın doğal gaz vanasını kapattı. Ardından itfaiye ve doğal gaz ekiplerine haber verildi. Binada alınan tedbirlerin ardından daireye giren ekipler, Ş.A.'yı evde baygın halde buldu.

Doğal Gaz Tehlikesi Önleniyor

Dairede yapılan kontrolde, mutfaktaki ocağın dört haznesinin de açık olduğu ve daireye doğal gaz dolduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.