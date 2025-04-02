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BIST 100 Endeksi Haftaya Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı. Bankacılık ve holding endekslerinde de değer kaybı görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 10:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 10:00
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BIST 100 Endeksi Haftaya Düşüşle Başladı

İstanbul'da Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 düşüşle 9.606,37 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,10 puan ve yüzde 0,55 azalışla 9.606,37 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,83 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Piyasalar

Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • Yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)
  • ABD'de ADP özel sektör istihdamı
  • Avro Bölgesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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