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Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu 6 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

Türkiye ve AB, 6 yıl aradan sonra ekonomik diyaloğu yeniden başlatıyor. Toplantı, ekonomik ilişkilerin derinleşmesi için kritik önemde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 10:27, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 10:28
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Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu 6 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Dialogue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de yeniden düzenlenecek. Bu toplantı, taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin ivmelenmesi ve stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, diyalog kanallarını geliştirmek amacıyla HLED mekanizmasının kurulmasına karar verilmişti. O günden bu yana 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirildi. Birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya ise Belçika ev sahipliği yaptı.

AB Genel İşler Konseyi Toplantısı ve Diyaloğun Yeniden Canlanması

Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında, diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırıldı. Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşındı. Bu çerçevede, yeni dönemin ilk toplantısı 3 Nisan'da Brüksel'de düzenlenecek. Açılış konuşmalarını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB Ekonomi ve Verimlilik Komiseri Valdis Dombrovskis ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos yapacak.

Toplantının Önemi ve Katılımcılar

Toplantı, iki ana bölümden oluşacak. İlk bölümde, bakanlar düzeyinde Türkiye ve AB'nin makroekonomik görünümleri, rekabetçilik alanında atılabilecek adımlar ve yapısal reformlar masaya yatırılacak. Bu oturumlara Bakan Şimşek ve Komiser Dombrovskis eş başkanlık edecek. İkinci bölümde ise Türkiye ve AB iş dünyasının önde gelen temsilcileri, bakanlar ve komiserlerle bir araya gelerek ortak yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirecek.Toplantılara Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Kalkınma Konseyi Bankası gibi Avrupa merkezli finans kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katılacak. Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında Dombrovskis ve Kos ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ilişkilerin geleceği ve olası işbirliği alanları ele alınacak.

AB ile Güçlü İşbirlikleri

Bakan Şimşek, toplantıların 6 yıl aradan sonra yeniden başlamasını, Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması adına çok değerli bir adım olarak gördüğünü belirtti. "2016 yılında düzenlenen ilk toplantıya da eş başkanlık yapmış biri olarak, bu platformun yeniden hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum," dedi. AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Şimşek, ülke ihracatının yaklaşık yüzde 42'sinin AB ülkelerine yapıldığını, Türkiye'nin Birliğin en büyük 5'inci ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.Şimşek, küresel ticarette artan korumacı eğilimler ile e-ticaret, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki gelişmelerin, güncellenmiş bir ticaret çerçevesini zorunlu kıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

  • Gümrük Birliğinin kamu alımları, hizmetler ve tarım sektörlerini kapsayacak şekilde güncellenmesi,
  • İş insanları ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanması,
  • Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi.

Bu konular Türkiye-AB işbirliği açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Savunmadan enerjiye, tarımdan imalat sanayisine uzanan geniş bir alanda sahip olduğumuz yetkinlik ve kabiliyetlerle AB ile daha güçlü ve çok boyutlu işbirliklerine hazırız.

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