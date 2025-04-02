Otizmin Erken Tanısı Yaşam Kalitesini Artırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Topçu, otizmin erken dönemde fark edilmesi gereken bir nörogelişimsel hastalık olduğunu belirtti. Doğru tedavi ve erken müdahaleyle çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmenin mümkün olduğunu ifade etti. Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yasemin Topçu'nun otizmin belirtilerinin erken yaşlarda tanımlanmasının önemine dikkat çekildi. Topçu, otizmle ilgili farkındalık oluşturmanın ve erken tedavi yaklaşımlarının, otizmli çocukların potansiyellerine ulaşmaları adına büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Otizmin Belirtileri ve Erken Tanı

Otizm, erken çocukluk döneminde kısıtlı ilgi alanları ve takıntılarla başlayan nörogelişimsel bir hastalıktır. Her 40-60 kişiden birinde görülen bu hastalığın belirtileri çok erken yaşlarda ortaya çıkabilir. Prof. Dr. Topçu, 2 aylık bir bebekte göz teması olmamasının ve karşılıklı gülüşmenin eksikliğinin otizmin ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, "Bir yaşında anlamlı kelime kullanmaması, iki yaşında cümle kurmaması, ismine yönelmemesi, çocuklar büyüdükçe oyun kurma becerilerindeki eksiklikler ve ayrıca yaşıtlarıyla iletişim kurmada yaşanan zorluklar da otizmin belirtileri arasında yer almaktadır." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Otizmin Gelişimine Etki Eden Faktörler

Prof. Dr. Topçu, otizm hastalığında genetik ve çevresel faktörlerin önemli rol oynadığını belirtti. Anne ve babanın 40 yaş üstünde olması, büyük şehirlerde yaşamak, sosyal olmayan bir çevrede iletişimden ve uyarıdan uzak büyümek ve ekran maruziyeti gibi faktörlerin otizm riskini artırabileceğinin altını çizdi. Gebelik sürecindeki annenin sağlık durumu ve geçirilen enfeksiyonlar da otizmin gelişimine etki edebilir.

Otizmin Tedavisi ve Destekleyici Yöntemler

Otizmde erken teşhisin çok önemli olduğuna dikkat çeken Topçu, bireysel eğitim, dil terapisi, ergoterapi ve duygu bütünleme tedavilerinin büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca, otizme eşlik eden dikkat eksikliği, epilepsi, stres bozuklukları veya depresyon gibi durumların uygun tedavilerle ele alınması gerektiğini belirtti. Otizm spektrum bozukluğunu kesinlikle düzeltecek kesin bir ilaç tedavisi olmadığını ancak eşlik eden sorunlar için ilaç tedavileri uygulanabileceğini söyledi.

Omega-3 ve seçilmiş olgularda ketojenik diyet tedavisi bazı hastalarda faydalı olabilir.

Masaj terapisi ve at biniciliği gibi terapiler de çocukların sosyal becerilerini artırabilir, dil gelişimlerine katkı sağlayabilir.



