Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen kazalarda maalesef 34 kişi hayatını kaybetti ve 4.784 kişi yaralandı. Bu tür üzücü olaylar, bayramın sevinçli anlarını gölgelememesi gereken durumlardır. Trafik kurallarına uymanın, sevdiklerimizle güvenle bir arada olabilmenin anahtarı olduğunu unutmamalıyız.

Bayram Kazalarında Can Kaybı ve Yaralanmalar

Bakan Yerlikaya, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda trafik kazalarına dikkat çekti. Ramazan Bayramı tatilinin dördüncü günü olan Salı günü, 647 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 1.165 kişi yaralandı. Bakan Yerlikaya, yolların bizleri kavuşturmak için var olduğunu ve ayrılmamamız gerektiğini belirtti.

Denetimler ve Trafik Kontrolleri

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinin dördüncü günü olan 1 Nisan 2025 Salı günü, trafik ekipleri tarafından 495.753 araç denetlendi. Bu denetimlerde, 21.178 araca hız ve radar işlemi yapılırken, 51.120 araca da diğer işlemler uygulandı.

495.753 araç denetlendi.

21.178 araca hız ve radar işlemi yapıldı.

51.120 araca diğer işlemler uygulandı.

Bu bilgilere dayanarak, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Güvenli bir bayram geçirmek için dikkatli ve sorumlu davranmalıyız.