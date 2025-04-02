Konut kredilerinde faiz oranı 18 ayın en düşüğünde

Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
Doğal Gaz Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor
Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesinde fark ödeme tarihi belli oldu
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Paketinde Detaylar Belli Oldu!
Yeni Evlenecek Çiftlere Destek Paketinde Detaylar Belli Oldu!
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
MEB'den Üç Yeni Özel Öğretim Kurumu Yönergesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Yetkilerini Yeniden Düzenledi
Benzine Zam Geliyor
Benzine Zam Geliyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
LGS Başvuruları Bugün Başlıyor
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Binlerce kişinin emeklilikleri iptal edilecek: Maaşları geri alınacak!
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Doğalgazda Kademeli Tarife Dönemi Başlıyor
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Bakan Tunç: Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Uraloğlu: Boykot adı altında yürütülen kirli söylemler, bu milleti yıldıramaz
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yumaklı: Kendi esnafımıza sırtımızı dönmek, kendi emeğimizi baltalamaktır
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Yerlikaya: Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, boykot çağrılarıyla eğip bükülemez
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Hastane İhmali İddiası: Serum sonrası fenalaşıp öldü
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Bakan Bolat: Esnaf Boykot Çağrılarına Tazminat Davası Açabilir
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
Altun: Ekonomik İstikrara Yönelik Tehditler Sabotajdır
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
İstanbul'da Ekonomik Boykot Çağrılarına Soruşturma
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
Türkiye'den Forbes Listesi'ne 35 Milyarder Girdi
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Deprem Bölgesine Yeni Finansman: İşte Yararlanacak İller
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi Yatırım Programına Alındı
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Emlak ve Araç İlanlarında Yeni Dönem
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Bakan Tunç: Marmara Cezaevi'nde İşkence İddiaları Gerçek Dışı
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Kasalarca domatesi çöpe döken pazarcıya inceleme
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Kanser Tedavilerinde İlave Ücret Alınmayacak
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Mart Ayında İstanbul'da Enflasyon Rakamları Açıklandı
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Bakan Fidan, Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut kredilerinde faiz oranı 18 ayın en düşüğünde

Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25 ile 18 ayın en düşüğüne geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 11:52, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 11:52
Yazdır
Konut kredilerinde faiz oranı 18 ayın en düşüğünde

Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programının çıktıları verilere yansırken, Haziran 2024'te yüzde 71,6'ya yükselen enflasyon şubatta yüzde 39,05'e kadar düştü.

Bu düşüşün ardından harekete geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. Böylece son iki toplantıda 500 baz puan indirime gidilmiş oldu.

TCMB tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı.

Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 21 Mart haftasında yüzde 39,25'e düşerken, bu rakam 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki düşük rakam 8 Eylül 2023'te yüzde 38,85 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu.

Aylık faiz oranı yüzde 3'ün altına geriledi

Birkaç ay öncesine kadar bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken bu rakam yüzde 2,59'a kadar geriledi.

Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 27 bin 163 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 502 bin lira düşüşle 3 milyon 260 bin liraya geriledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber