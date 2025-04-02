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Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Erzurum'da bir fabrikanın servis midibüsü yamaca çarparak durabildi, 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 12:00, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 12:23
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Erzurum'da servis midibüsü yamaca çarptı: 1 ölü, 16 yaralı

Oltu ilçesinin Başbağlar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan Muhittin S. idaresindeki bir fabrikanın servis midibüsü, önce yol kenarındaki su kanalına düşüp ardından yamaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki Doğan Özkan hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Oltu ve Tortum'daki hastanelere kaldırıldı.

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