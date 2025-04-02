Raylarda bayram trafiği: 2,8 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı döneminde demiryolu ile gerçekleştirilen seyahat verilerini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 876 bin 475 kişinin kullandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen yüksek hızlı tren ile anahat ve bölgesel trenlerde artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 12 bin 786 kişilik ek kapasite artışı yaptıklarını hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında ise 3 günlük bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti.

Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler 276 Bin 102 Yolcu Taşıdı

Ankara-İstanbul parkurunda ilave 6 YHT seferi ile toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağladıklarını ifade ederek "29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında YHT'ler ile 138 bin 978 vatandaşımız seyahat etti." dedi.

Uraloğlu ayrıca, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilen toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağladıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Anahat ve bölgesel trenlerimizle de söz konusu tarihler arasında 137 bin 124 yolcu taşıdık. Böylece Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler ile toplam 276 bin 102 kişi seyahat etti." şeklinde konuştu.

Kent İçi Raylı Sistemler 2 Milyon 600 Bin 373 Kişiye Hizmet Verdi

İstanbul'da, 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde TCDD Taşımacılık tarafından işletilen başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci- Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında taşınan yolcu sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul'un iki yakasını demiryolu ile birbirine bağlayan asrın projesi Marmaray, Gebze-Halkalı arasında 2 milyon 156 bin 902 vatandaşımıza hizmet verdi. Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı 284, Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı 34 bin 310, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nı da 117 bin 565 vatandaşımız kullandı."

Bakan Uraloğlu, Ankara'da ise şehrin merkezinden geçen Başkentray'ın yolcu verilerini de değerlendirdi.

Uraloğlu, "YHT ile entegre olarak hizmet veren Sincan-Kayaş hattımızda yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray ile söz konusu dönemde 291 bin 312 yolcuya hizmet verdik." açıklamasında bulundu. Uraloğlu, 29 Mart -1 Nisan tarihleri arasında söz konusu kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 600 bin 373 kişinin kullandığını bildirdi.