Çanakkale sahillerinde müsilaj tehdidi

"Koltuk Barınağı" olarak bilinen eski feribot iskelesine yığılan müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşan müsilaj, Avrupa Yakası'ndaki sahilde de gözlendi.

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