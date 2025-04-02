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Mustafa Kayhan'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

İzmir'de meydana gelen kazada, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Sürücü Talip B. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 14:38, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 14:39
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Mustafa Kayhan'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

İzmir'de yaşanan üzücü trafik kazasında, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren kamyonet sürücüsü Talip B. gözaltına alındı ve "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı. Kazanın gerçekleştiği gün, Talip B.'nin hava koşulları nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve çarptığını fark etmediği ifade edildi. Jandarma personeli, kazanın ardından durumu Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı'na iletti ve araç burada durduruldu.

Kaza Öncesi Yaşananlar

Genel Müdür Mustafa Kayhan, tatil amacıyla Seferihisar'a gelmişti. Kaza öncesinde, yolda eşiyle yürürken jandarma personeliyle bayramlaştığı belirtildi. Kaza, bu noktadan yaklaşık 200 metre ileride gerçekleşti. Jandarma personeli kazayı fark ederek durumu anında ilgili birimlere bildirdi.

Olayın Detayları

  • Kamyonet sürücüsü Talip B. Kuşadası-Seferihisar Yolu Caddesi'nde seyir halindeyken kaza meydana geldi.
  • Mustafa Kayhan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaya olarak yürürken kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.
  • Kazadan sonra Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Kazanın ardından sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı ancak jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
ESK Genel Müdürü Kayhan, trafik kazasında hayatını kaybetti

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