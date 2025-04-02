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Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu

Adana'da Zeynel Güleç yönetimindeki otomobil, yolcu taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada Güleç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 15:30, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 15:31
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Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu

Bayram tatilinde yaşanan en acı haber Adana'dan geldi. Adana'da meydana gelen otomobil ve minibüs çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Adana-Kozan Karayolu'nda Kaza Meydana Geldi

Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Zeynel Güleç'in kullandığı otomobil, kırsal mahallelere yolcu taşıyan bir minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Bir Aile Yok Oldu

Kazada, otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel, anne Ülkü ve çocukları Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti.

Yaralılar ve Olay Sonrası Müdahale

  • Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
  • Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
  • Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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