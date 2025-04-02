Batman'da 19 Yıl Hapis Cezalı Firari Yakalandı

Batman'da dolandırıcılık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır cezaevi firarisi olan M.Y., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır cezaevi firarisi olan M.Y. isimli şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beşiri T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bu tür olayların önüne geçebilmek için güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları büyük önem taşımaktadır. JASAT ekipleri, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Batman'da yaşanan bu olay da suçla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesidir.