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Cem Yılmaz'dan Aybüke Pusat'a Destek Mesajı

Cem Yılmaz, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasına tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medyada tarafsızlık çağrısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 16:03, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 16:04
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Cem Yılmaz'dan Aybüke Pusat'a Destek Mesajı

CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrıları gündemde kalmaya devam ediyor. TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'ın, boykot çağrısına destek verdiği için diziden çıkarıldığı iddiası tartışmalara yol açtı. Henüz Pusat'tan bu iddialara dair bir açıklama gelmedi. Ancak ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Sonrası Boykot Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası başlayan protestolar, CHP lideri Özgür Özel'in 2 Nisan'da alışveriş yapmama boykotu çağrısıyla büyüdü. Bu çağrı, hükümet ve sektör temsilcileri tarafından eleştirildi.

Aybüke Pusat'ın Boykot Paylaşımı ve İddialar

Oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medya hesabında Özel'in boykot çağrısını paylaşan isimler arasındaydı. Bu paylaşımın ardından, TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarıldığı iddia edildi.

Cem Yılmaz'ın Tepkisi

Pusat'ın diziden çıkarılmasına, komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz da tepkisini gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yılmaz, "Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mu yani? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu!" ifadelerini kullandı.


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