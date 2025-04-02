İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit formlarında, Beylikdüzü'nde bulunan İmamoğlu İnşaat'ın projelerindeki usulsüzlüklere dair detaylar yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında el konulan İmamoğlu İnşaat'ın taşınmazlarıyla ilgili yapılan incelemeler, il müdürlüğüne yapılan şikayetler üzerine başlatıldı. Teknik ekipler, yapı mahallinde gerçekleştirdikleri tetkiklerde birçok usulsüzlük tespit etti.

Gürpınar Mahallesi'ndeki Usulsüzlükler

Gürpınar Mahallesi'ndeki projede, toplam 16 bloktan oluşan villa sitesindeki yapıların mimari projelere aykırı olarak inşa edildiği belirlendi. Özellikle çatı mahya yüksekliklerinin ve çatı eğimlerinin proje dışına çıkıldığı tespit edildi.

1075 Ada, 25 Parsel Projesi

Bu alanda da proje planlarından sapmalar yapıldığı kaydedildi. Çatı arası dubleks dairelerdeki terasların boyutları değiştirilmiş ve bazı kısımlar kapalı alanlara dahil edilmiştir. Ayrıca, A1 Blok'un bodrum katının projelere aykırı olarak daha alçak inşa edildiği belirlenmiştir.

Beylikdüzü Belediyesi'nin Yapı Kullanma İzin Belgesi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Dereağzı Mahallesi'ndeki yapıya yönelik Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiş, ancak yapılan incelemelerde usulsüzlükler tespit edilmiştir. Özellikle, yapı denetim firması seçimi ve projelere aykırı yapılaşma konularında birçok eksiklik ve hata bulunmuştur.İlgili formlarda, yapıların proje çizimleri ve fotoğraflarına da yer verilerek usulsüzlükler belgelenmiştir. Bu tespitler, projenin çeşitli bölümlerinde yapılan değişikliklerin detaylı bir şekilde incelendiğini gösteriyor.