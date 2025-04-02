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RTÜK Başkanı Ebubekir: Boykot Çağrıları Takip Ediliyor, Gereği Yapılacaktır

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, boykot çağrıları yapan kanalların ve yayınların izleme uzmanları tarafından takip edildiğini belirterek, "Milli değerlere zarar vermek isteyenler kaybetmeye mahkumdur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 16:40, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 16:42
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RTÜK Başkanı Ebubekir: Boykot Çağrıları Takip Ediliyor, Gereği Yapılacaktır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değerleri ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını belirtti.

Milletin kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur."

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