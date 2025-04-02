Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'boykot' çağrılarına karşı alışveriş yaptı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 20:39, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 20:41
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından, bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntü paylaşarak, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.