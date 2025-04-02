Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 21:55, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 22:00
Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda yer alan ve İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımız tarafından konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.