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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "boykot" çağrılarına karşı Sarıyer'de esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 22:15, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 22:18
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan 'boykot' çağrılarına tepki:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "boykot" çağrılarına karşı Sarıyer'de esnafı ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Akar, önce AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ile partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Burada partililere hitap eden Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde azim ve kararlılıkla Türkiye'nin bekası ve milletin refahı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Akar, yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu, anayasa çerçevesinde, akıl ve bilimin ışığında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Türkiye'de geçmiş yıllarda bazı engellerden dolayı gecikmelerin yaşandığına ancak şimdi bunların bittiğine dikkati çeken Akar, şöyle devam etti:

"Artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye var. Buna herkes alışacak. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı şey bu. Amerika'ya, Avrupa'ya, NATO'ya, AB'ye kafa tutmuyoruz, kimseye efelik yapmıyor, dikleşmiyoruz ama dik duruyoruz. Ülkemizin, milletimizin, 85 milyonun hak ve menfaatlerini önceliyoruz. Tüm dünyaya, olaylara hak ve menfaatlerimiz açısından bakıyoruz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye peşkeş çekmedik, çekmiyoruz."

Mücadelelerinin ülkenin bekası ve milletin refahı için olduğunu, bunu yaparken de terörle mücadele ettiklerini anlatan Akar, hedeflerinde teröristlerin ve ülkenin düşmanlarının olduğunu belirtti

- "Kimse dosyayı, suçlamayı bilmeden ahkam kesmesin''

Yargı bağımsızlığı tartışmalarına değinen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafsız ve bağımsız yargı hükmünü yapıyor. Dünyada, Türkiye'de bunun örnekleri var. İSKİ davası ne oldu hatırlayın. Paris belediye başkanı ne oldu? Tutuklandı. Bugün parti genel başkanı Le Pen ne yaptı? Siyasetten men edildi, hapis cezasıyla karşılaştı. Dolayısıyla yolsuzluk yapılırsa, teröre destek sağlanırsa, ahlaksızlık varsa, yasa dışı bir işi varsa bunun peşine yargı gider, gereğini yapar. Kimse dosyayı, olayları, suçlamayı bilmeden, delilleri, tanıkları görmeden ahkam kesmesin ve bunu başka yönlere çekmesin, çocukları sokaklara dökmesin. 301 genç bayramda anne-babasından ayrı yaşadılar. Üzüntü verici ama bunlara sebep olanlara bakmak lazım. Polise, devlete karşı çıkarsanız, onlara molotof atarsanız, yakar yıkarsanız polis tabii ki görevini yapacak. Burada mesele polis ne yaptı değil, bu çocuklara, gençlere bu aklı kim verdi, bunları kim sokağa sürükledi? Orada kimlerin çocukları var bakın. Konuşanların, akıl verenlerin çocukları yok. Garibanları oraya sürdüler ve onlar geriden keyiflerine baktılar. Ne için? Kendi şahsi ihtirasları, makamları, mevkileri, gelecekleri, yanlışlarını örtmek için."

Boykot çağrılarına ilişkin düşüncelerini dile getiren Akar, "Sarıyer'de sabah saat 06.00'da açmış dükkanını, akşam 24.00'e kadar çalışıyor, 3-5 kuruş kazanıp evladının rızkını sağlamak için. Sen nesini boykot ediyorsun? İsrail'de 70 bin kişiyi kestiler. Hukuk bitti, insanlık da bitti. 17 bin çocuk. Torunlarınızı gözlerinizin önüne getirin. Nerede boykot, o zaman neredeydiniz? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Bunlar vicdansız. Ama onlar kendi menfaatleri olduğu zaman, kendi istikballeri, koltukları söz konusu olduğu zaman ona buna sataşmaya başlıyorlar. Bizim milletimizin aklıselimi, feraseti buna müsaade etmedi, etmeyecek. Biraz sonra hep beraber cebimizdeki son kuruşa kadar harcayacağız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir de her zaman Sarıyerlilerin yanında olduklarını söyledi.

Özdemir, boykot çağrılarına ilişkin, "2 Nisan'da ayrıştırmanın ne kadar kötü olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Ülkemizde 'Kutuplaştırılmasın.' diyenlerin nasıl kutuplaştırdığını, nasıl komedyeninden sanatçısına, alışveriş mağazasından kahvecisine ötekileştirdiğini, kendisi gibi düşünmeyen insanları başka bir boyutta değerlendirdiğini görüyoruz. O yüzden hem bayramlaşma hem de Sarıyerli esnafımızla alışverişimizi yapacağız." dedi.

Sabah da alışverişe çıktığını belirten Özdemir, vatandaşların boykot çağrılarına itibar etmediğini gördüğünü kaydetti.

Akar, Özdemir ve beraberindekiler, daha sonra ilçedeki esnafa ziyarette bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyaretleri kapsamında sahildeki kafede Türk kahvesi içen Akar, başka bir dükkanda da muhallebi ve börek yedi.

Akar, bölgedeki bir marketten de alışveriş yaptı.

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