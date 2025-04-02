Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi

66. dakikada Maximin kendi sahasından aldığı topla ceza sahası önüne gelip En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu topuk pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma son anda araya girdi.

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