Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Nisan 2025 23:30, Son Güncelleme : 02 Nisan 2025 23:32
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransa'ya resmi ziyareti kapsamında, Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü.