Dışişleri Bakanı Fidan Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransa'ya resmi ziyareti kapsamında, Fransız mevkidaşı Barrot ile Paris'te görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

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