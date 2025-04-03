3 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

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