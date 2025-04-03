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3 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

3 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 00:01, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 00:02
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3 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı, tutuklu bulundukları Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı, Beşiktaş-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.30)

2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

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