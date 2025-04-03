Türkiye'de NEET Gençlerin Oranı OECD Zirvesinde

Türkiye, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) 18-24 yaş arası gençlerin oranı ile OECD ülkeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Bu durum, gençlerin eğitim ve iş gücü piyasasına katılımında ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Eğitim-Bir-Sen tarafından yayımlanan "Eğitime Bakış 2024: İzleme ve Değerlendirme Raporu" bu konuda önemli tespitler sunmaktadır. Rapor, eğitim politikalarının geliştirilmesi gerektiğine işaret etmekte ve bu alanda çeşitli öneriler sunmaktadır.

Eğitimdeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

14-17 yaş grubunda okullaşma oranı düşük olan illerde ortaöğretime erişim artırılmalıdır. Özellikle erkek çocukların aleyhine olan durumlar detaylı bir şekilde incelenmelidir.

2023/24 eğitim-öğretim yılında açık öğretimdeki öğrenci sayısının azalması, açık öğretim lisesi öğrencilerinin ortaöğretim içindeki payının düşmesiyle sonuçlanmıştır. Bu durumun nedenleri detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretime erişimini artırmak için etkili politikalar geliştirilmelidir.

18-21 yaş grubunda lise mezunu olma oranlarının düşük kalmasının nedenleri üzerine odaklanılmalı ve bu gençler için politikalar gözden geçirilmelidir.

NEET Gençlere Yönelik Tedbirler

Türkiye'de, ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin oranının yüksek olması ciddi bir sorun teşkil etmektedir. OECD ülkeleri ortalaması %13,8 iken Türkiye %31,1 ile en yüksek orana sahip ülkedir. Bu nedenle Türkiye'nin, bu gençlere yönelik etkili politikalar geliştirip uygulamaya geçirmesi önemlidir.

Öğretmen Atamaları ve Eğitim Kalitesi

Son yıllarda öğretmen atama sayılarının düşmesi, mevcut öğretmen ihtiyacının karşılanması açısından sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle öğretmen atama sayılarının artırılması gerekmektedir.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin maaşlarının OECD ortalamalarına yaklaştırılması gereklidir.

OECD verilerine göre Türkiye'de öğretmen ve sınıf başına düşen öğrenci sayıları OECD ortalamalarının üzerindedir. Bu dengenin sağlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

Eğitimde Bölgesel Eşitsizlikler

Bölgesel eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı bölgelere öncelik verilerek okul ve derslik yapımı gerçekleştirilmelidir. Türkiye'de öğrenci başına yapılan harcamalar OECD ülkeleri ortalamasına yaklaştırılmalıdır. Satın alma gücü paritesine göre öğrenci başına yapılan harcamanın artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşımaktadır.