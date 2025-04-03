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Ziraat Türkiye Kupası Derbisinde 43 Kişiye İşlem

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide kurallara uymayan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yasak alan ihlali ve taşkınlık gibi nedenler tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 08:35, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 08:37
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Ziraat Türkiye Kupası Derbisinde 43 Kişiye İşlem

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçında kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda gerçekleşen derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi. Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada, çeşitli nedenlerle 43 kişi hakkında işlem yapıldı.

Derbide Yaşanan Olaylar

  • Maç esnasında 4 kişi meşale yaktığı için işlem gördü.
  • Yasak alan ihlali yapıldı.
  • Taşkınlık ve tesislere zarar verme olayları yaşandı.
  • Küfür ve hakaret içeren tezahürat yapıldı.
  • Spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini tespit edildi.
  • Yasak madde sokulması olayları yaşandı.

Bu tür olaylar sporun ruhuna zarar vermekte olup, yetkililer bu konularda sıkı denetimlerini sürdürmektedir. Taraftarların daha bilinçli olması, spor etkinliklerinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

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