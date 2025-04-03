Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza ihbarına giden ekipler, başka bir kaza olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

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