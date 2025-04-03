Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Bursa'da kaza ihbarına giden polis memuru olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, süratle gelen bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 08:53, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 08:54
Kaza Yıldırım ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu yanında meydana geldi. 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza ihbarına giden ekipler, başka bir kaza olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
O esnada sürücüsü öğrenilemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet, güvenlik önlemi alan polis F.D.'ye (52) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polisi ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, polis memuru F.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.