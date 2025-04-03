Edirne ve Kırklareli'nde 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde, güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucunda yasa dışı yollarla yurda giren toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesinde yapılan denetimlerde 12 düzensiz göçmen tespit edildi. Bu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Kırklareli'nde ise, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan bu yabancı uyruklular, işlemleri tamamlandıktan sonra Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.