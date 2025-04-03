CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
️İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 09:41, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 09:42
CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.
'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.