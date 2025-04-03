Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıklamasıyla birlikte, nisan ayı kira artış oranı da netleşti. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması, yüzde 51,26 olarak hesaplandı. Bu veri, ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir referans noktası oluşturuyor.

Nisan Ayı Kira Artış Oranı Nasıl Belirlendi?

Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Bu kapsamda, nisan ayı boyunca gerçekleştirilecek kira artış oranları yüzde 51,26 seviyesini geçmeyecek. Bu oran, kiracıların bütçelerini planlamalarında önemli bir rol oynuyor.Öte yandan, iki yıldır uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı. Bu durum, konut piyasasında farklı dinamiklerin oluşmasına neden olabilir.

Mart Ayı Enflasyon Verileri

TÜİK'e göre, mart ayı enflasyonu yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Bu veri, genel ekonomik görünüm ve fiyat değişimleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.