Memurların aldığı zam eridi...

Yılın diğer aylarında açıklanacak olan 3 aylık enflasyon rakamları düşünüldüğünde kamu personelinin alım gücü oldukça azalacaktır.

Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında da yüzde 2,46 olarak açıklandı..

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