Kırmızı Bültenle Aranan İsimler Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütü üyelerinin hangi ülkeye kaçarsa kaçsın Türk polisinin elinden kurtulamayacağını belirtti. Son yapılan operasyonda, kırmızı bültenle aranan beş kişi ve ulusal seviyede aranan üç kişi Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu başarılı operasyon, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanmasında emeği geçen tüm birimlere teşekkürlerini iletti.

Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Aranan İsimler Yakalandı

Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştirilen operasyon sonucunda, kırmızı bültenle aranan isimler şunlardır:

H.A. (Kardeşi kasten öldürmeye teşebbüs)

H.D. (Fuhuş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma)

İ.B. (Yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması)

Ö.T. (Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama)

A.S.Ö. (Çocuğun cinsel istismarı)

Ulusal seviyede arananlar ise:

R.U. (Silahla tehdit, mala zarar verme, hürriyeti tahdit gibi birçok suç)

C.K. (Göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu bulundurma, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret)

M.Ç. (Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık)

Bu kişiler, Gürcistan'da yakalanarak Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'nda Türk emniyet güçlerine teslim edildi.

Bakan Yerlikaya: "Türk Polisinden Kaçamayacaklar"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, suç örgütü üyelerinin hangi ülkeye kaçarsa kaçsın yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini vurguladı. Operasyona katkı sağlayan Adalet Bakanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, "Türk polisinden kaçamayacaklar!" mesajını verdi.