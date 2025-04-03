Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!

Mart ayında tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşti. Buna karşın, en çok ucuzlayan başlık yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patatesteki fiyat artışını, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler ve yüzde 22,82 ile şans oyunları izledi. Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,9 ile taze sebzeler (patates hariç), yüzde 11,21 ile taze meyveler, yüzde 10,85 ile sigaralar ve yüzde 10,73 ile kahvaltılık tahıl ürünleri bulunuyor.

En Çok Ucuzlayan Ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,28 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti. Ayrıca, yüzde 4,76 ile çocuk giyim, yüzde 4,57 ile kadın giyim ve yüzde 2,74 ile tereyağı da fiyatı en çok düşen ürünler arasında yer aldı.

Mart Ayında Fiyatları En Fazla Artan Ürünler

Patates: %42,1 artış

Evcil hayvanlarla ilgili ürünler: %23,85 artış

Şans oyunları: %22,82 artış

Taze sebzeler (patates hariç): %19,9 artış

Taze meyveler: %11,21 artış

Sigaralar: %10,85 artış

Kahvaltılık tahıl ürünleri: %10,73 artış

Mart Ayında Fiyatları En Fazla Düşen Ürünler

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı: %18,13 düşüş

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı: %5,28 düşüş

Çocuk giyim: %4,76 düşüş

Kadın giyim: %4,57 düşüş

Tereyağı: %2,74 düşüş

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre hazırlanan bu veriler, mart ayındaki fiyat değişimlerinin detaylı bir analizini sunmaktadır. Fiyat artışları ve düşüşleri hakkında bilgi sahibi olmak, tüketici davranışlarını etkileyebilir ve ekonomik planlamalara yön verebilir.