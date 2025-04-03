İletişim Başkanı Altun: Milletimiz yıkıcı boykot çağrılarına prim vermedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından verileri alıntılayarak, "Aşağıdaki veriler, Milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır." ifadelerini kullandı.