İletişim Başkanı Altun: Milletimiz yıkıcı boykot çağrılarına prim vermedi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Veriler, Milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 10:55, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 10:56
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na rağmen 2 Nisan'da, bayramın son günü olan 1 Nisan Salı gününe göre daha fazla işlem gerçekleşirken, aynı tarihte işlemlerin 3-22 Mart ortalamasının tutar olarak üzerinde olduğu görüldü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından verileri alıntılayarak, "Aşağıdaki veriler, Milletimizin yıkıcı boykot çağrılarına prim vermediğinin ispatıdır." ifadelerini kullandı.