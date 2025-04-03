Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı

Bayram tatilinin 5. gününde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazaları, dikkatleri trafik güvenliğine çekti. 2 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşen 583 trafik kazasında 13 vatandaş hayatını kaybederken, 959 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaparak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. "Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Lütfen trafik kurallarına uyalım." ifadelerini kullandı.

Bayram Tatilinde Kaza Bilançosu Ağırlaşıyor

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarının bilançosu şöyle:

47 kişi hayatını kaybetti.

5.743 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin devamında trafik kazalarının önüne geçebilmek amacıyla Emniyet ve Jandarma ekipleri denetimlerini artırdı.

Denetimler Sürüyor

Bayram tatilinin 5. gününde trafik ekiplerince yapılan denetimlerde:

535.044 araç denetlendi.

20.782 araca hız ve radar işlemi uygulandı.

36.258 araca diğer trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, denetimlerin ceza yazmak için değil, kazaları önleyerek can kayıplarını sıfıra indirmek amacıyla yapıldığını belirtti. "Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kalmasın. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın." diyen Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.