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Ortak Derslere Tenis Antrenörü Şartlı Öğretim Görevlisi İlanı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rektörlük Ortak Dersler Bölümüne Tenis Antrenörü şartlı öğretim görevlisi almak için ilana çıktı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 16:00, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 15:38
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Ortak Derslere Tenis Antrenörü Şartlı Öğretim Görevlisi İlanı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de 7 Araştırma ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 8 öğretim elemanı almak üzere ilana çıkmıştır.

Söz konusu kadrolar içerisinde yer alan Rektörlük Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi kadrosunda; "Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans mezunu olup, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 4 yıl yükseköğretim kurumlarında ders vermiş olmak. Tenis Antrenörlük belgesine sahip olmak." şartı aranmıştır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Ana İlkeler" başlıklı 5 inci maddesinin (ı) fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

İlgili Kanun hükmü doğrultusunda; üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil ile iş güvenli uzmanı olabilecek mezun yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu ders olmakla birlikte, Beden Eğitimi dersi ise ortak ders sayılmakla birlikte zorunlu olarak ifade edilmemiştir.

Diğer taraftan, söz konusu öğretim görevlisi ilan şartı tamamen belirli bir adayı tarif etmeye yöneliktir.

Spor Yöneticiliği lisans, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği yüksek lisans, Beden Eğitimi ve Spor doktoralı bir adaya ek olarak dört yıl üniversitelerde ders verme tecrübesi, yetmezmiş gibi bir de Tenis Antrenörlüğü şartı.

Bu bir ilan şartı değil; alınması düşünülen adayın ÖZGEÇMİŞİDİR!

Bu nedenle, henüz yolun çok başında iken bu adrese teslim ilanın Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından İPTAL edilmesi gerekmektedir!


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